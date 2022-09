BikeExchange-Jayco : Stybar signe pour la saison 2023

🚨✍🏼 𝗡𝗘𝗪 𝗥𝗜𝗗𝗘𝗥 ✍🏼🚨

Stybar veut « être le meilleur possible à chaque course »

Zdenek Stybar n’était pas prêt à raccrocher son vélo. Le Tchèque, ancien triple champion du monde de cyclo-cross, s’est retrouvé libre de tout engagement à 36 ans à la suite de la décision de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl de ne pas prolonger son contrat après douze saisons de collaboration. Le natif de Plana a très vite affirmé qu’il serait « normalement dans le peloton » pour la saison 2023 mais aucun accord n’avait encore été confirmé… jusqu’à ce samedi. Présent ce week-end à Wollongong pour représenter la République tchèque à l’occasion des championnats du monde, Zdenek Stybar s’est officiellement engagé en faveur de la formation australienne BikeExchange-Jayco pour une durée d’un an. « C'est quelque chose de très spécial pour moi de changer d'équipe dans la dernière partie de ma carrière, a confié le Tchèque dans un communiqué. Je suis prêt à commencer ce nouveau chapitre et je suis sûr que ce sera très spécial pour moi. »Ne cachant pas que la fin de sa carrière se rapproche, Zdenek Stybar n’a toutefois pas tiré une croix sur l’ambition pour la saison prochaine, avec l’envie de transmettre son expérience à un effectif jeune. « Mon objectif sera d'être le meilleur possible à chaque course, a-t-il ajouté. Bien sûr, les classiques belges seront des événements clés pour moi et j'ai hâte d'y concourir avec mes nouvelles couleurs, mais je suis également prêt à aider les jeunes coureurs de l'équipe et à partager mon expérience et mes connaissances avec eux. » Manager général de l’équipe BikeExchange-Jayco, Brent Copeland a assuré qu’il aura « une équipe très complète et bien équilibrée » grâce à l’ajout de Zdenek Stybar, qui aura également l’occasion de revenir à ses premières amours, le cyclo-cross. « Nous savons ce que nous obtenons avec lui, et c'est très excitant et motivant d'ajouter un tel coureur à notre équipe », a assuré le dirigeant de la formation australienne.