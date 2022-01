BikeExchange-Jayco : Le Saudi Tour, première course de Groenewegen sous ses nouvelles couleurs

💬 RACE PREVIEW 💬

"I think there should be a number of opportunities to try and get some solid results to start the year off well." - Dylan Groenewegen voudra débuter cette nouvelle ère en faisant évoluer son compteur de victoires, bloqué à 56 unités.

La date des grands débuts de Dylan Groenewegen avec le Team BikeExchange-Jayco est connue. Ce sera le mardi 1er février à l'occasion du lancement du Saudi Tour, qui se clôturera quatre jours plus tard à AlUla Old Town. La formation australienne a annoncé ce dimanche son groupe de coureurs pour cette course de cinq jours, avec Lawson Craddock, Alexander Edmondson, Michael Hepburn, Alexander Konychev, Jan Maas et Luka Mezgec articulés autour du sprinteur de 28 ans. Groenewegen retrouve la compétition trois mois après sa dernière course sur le Tour de Drenthe. A cette occasion, il a porté pour la dernière fois le maillot de l’équipe Jumbo-Visma, qu’il a quittée après six années de bons et loyaux services. L’Amstellodamois s’est exprimé à l’aube de sa nouvelle aventure qui démarre sur les routes saoudiennes.