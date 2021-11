BikeExchange : Craddock signe deux ans

Après six saisons chez les Américains d’EF Education-Nippo (ex-Cannondale), Lawson Craddock quitte le nid pour rejoindre BikeExchange. Le coureur américain de 29 ans s’est en effet engagé pour les deux prochaines saisons avec la formation australienne. « Tout s'est mis en place assez tard pour la saison 2022, et je suis très heureux de rejoindre Team BikeExchange. La culture autour de l'équipe est également très importante pour moi, surtout dans ce sport, et avec leur approche familiale, je suis sûr que nous pouvons atteindre les meilleurs résultats ensemble. Ce sera un grand changement pour moi après six ans avec mon ancienne équipe, mais je suis très excité de faire connaissance avec mes nouveaux coéquipiers et le nouvel environnement. Au cours des deux dernières années, j'ai senti que j'étais dans un rôle confortable et ce nouveau défi me stimulera encore plus. J'aurai de nouveaux défis, de nouveaux rôles et un calendrier de courses différent, cela devrait donc être rafraîchissant pour moi et pour ma motivation. Ça va être sympa d'être l'Américain dans l'équipe, ce qui, d'après mon expérience précédente, correspond assez bien à la mentalité australienne », a écrit le Texan dans un communiqué.

Craddock, vedette du Tour de France 2018

Sacré champion des Etats-Unis du contre-la-montre cette année, Lawson Craddock est toujours à la recherche d’un autre succès chez les professionnels. Il s’était notamment fait connaitre lors du Tour de France 2018 où, victime d’une chute lors de la première étape en Vendée, qui lui avait causé une fêlure de l’omoplate, il était devenu le premier coureur de l’histoire à avoir occupé la dernière place du classement général de la première à la dernière étape, et avait terminé à plus de 4h30 du grand vainqueur, Geraint Thomas. Cette saison, Lawson Craddock a couru 58 jours en compétition et a notamment terminé deuxième du classement de la montagne du Critérium du Dauphiné, huitième du prologue de la Vuelta et septième de la 19eme étape de cette même Vuelta, qu’il a terminée 69eme au général. Craddock est la troisième recrue pour 2022 de BikeExhange (qui s’appellera BikeExchange-Jayco), après Matteo Sobrero, venu d’Astana, et Jesus David Pena, qui a signé son premier contrat professionnel.