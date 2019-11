Bennett quitte Bora-Hansgrohe

La formation Bora-Hansgrohe a annoncé ce jeudi la résiliation du contrat de Sam Bennett, qui était encore lié avec l'équipe allemande jusqu'en 2020. Le sprinteur irlandais sort d'une excellente saison où il a décroché 13 victoires (seul Dylan Groenewegen a fait mieux) mais il avait été déçu de ne pas pouvoir disputer le Tour d'Italie et le Tour de France, barré par la star Peter Sagan et le chouchou des sponsors Pascal Ackermann. Selon toute vraisemblance, Bennett devrait rejoindre l'équipe Deceuninck-Quick Step, où il y a une belle place à prendre avec le départ d'Elia Viviani vers Cofidis.

