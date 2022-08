Bemer Cyclassics : Haller s'impose devant van Aert

Haller succède à Viviani



CYCLISME / BEMER CYCLASSICS 2022

Classement final - Hambourg-Hambourg (204,7km) - Dimanche 21 août 2022

Hugo Hofstetter (FRA/Arkéa-Samsic) mt

Il a eu le dernier mot. Ce dimanche après-midi, l'Autrichien Marco Haller, pensionnaire de la formation Bora-Hansgrohe, a remporté l'édition 2022 de la Bemer Cyclassics, longue d'un total de 204,7 kilomètres. La 25eme édition de l'histoire. Une classique généralement promise à un sprinteur et courue dans les rues de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne.Ce dernier faisait son grand retour à la compétition, après l'édition 2022 du Tour de France. A seulement 17 petits kilomètres de l'arrivée, Wout van Aert s'était pourtant mis dans une position plus qu'idéale, suite à son accélération placée dans le Waseberg, dans un groupe de cinq coureurs qui possédait à ce moment-là une trentaine de secondes d'avance sur un peloton composé d'une majorité de sprinteurs, avec une montée longue d'un total de 800 mètres, à des pentes moyennes de 8,8% et même des passages à 15%.Le Belge pensait certainement avoir fait le plus dur, pour gonfler encore un peu plus son palmarès. Finalement, il n'en a donc rien été et c'est bel et bien Haller qui a eu le dernier mot, dans la mesure où le pensionnaire de la formation Jumbo-Visma a démarré son sprint bien trop tôt, pour pouvoir faire mieux qu'une deuxième place finale., pensionnaire de la formation Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Au palmarès, Marco Haller prend la succession de l'Italien Elia Viviani, qui était le triple tenant du titre. En 2020 et en 2021, en raison de la pandémie de Covid-19, cette course n'avait pas eu lieu.Wout van Aert (BEL/Jumbo-Visma) mtQuinten Hermans (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtJhonatan Narvaez (EQU/Ineos Grenadiers) mtPatrick Konrad (AUT/Bora-Hansgrohe) à 4’’Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Deceuninck) à 10’’Phil Bauhaus (ALL/Bahrain Victorious) mtMax Kanter (ALL/Movistar) mtAlexander Kristoff (NOR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt