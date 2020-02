B&B Hotels - Vital Concept : Terrible loi des séries pour les Turgis

Une vie de vélo, sur les pavés, le bitume et dans les sous-bois… puis la fin d’une extraordinaire aventure. A 28 ans, @JimmyTurgis souffre d’une maladie cardiaque et doit mettre un terme à sa carrière de coureur cycliste.



J.Turgis : "Le plus difficile reste d’envisager mon quotidien sans sport"

Terrible coup du sort pour la famille Turgis. Alors que Tanguy avait dû arrêter sa carrière à seulement 20 ans, en 2018, en raison d’une maladie cardiaque, son frère Jimmy, âgé de 28 ans, doit en faire autant et pour la même raison ! C’est ce qu’il a annoncé ce lundi sur le site de son équipe B&B Hotels – Vital Concept. « Il y a plus d’un an, suite à la maladie de Tanguy, j’ai passé des examens poussés afin de savoir si, moi aussi, je souffrais des mêmes symptômes. Les marqueurs de la maladie n’étaient pas avérés et j’ai pu courir 2019 en toute confiance, même si ma saison fut marquée par deux fractures de la clavicule. En fin d’année, j’ai fait de nouveaux examens qui ont révélé des extrasystoles puis, voilà dix jours au CHU de Nantes, mes coéquipiers et moi avons passé des tests d’efforts à haute intensité. Là, il a été décidé de procéder à des examens approfondis.», explique le natif de Bourg-la-Reine, aîné de la fratrie Turgis (Anthony âgé de 25 ans, évolue actuellement chez Total Direct Energie).Le jeune papa ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, maintenant qu’il ne peut plus exercer le métier de ses rêves « Ma femme et ma fille m’ont aidé à construire une existence en dehors du cyclisme et elles m’apportent du réconfort au quotidien. Le vélo est présent dans ma vie depuis que je suis enfant et je me sens un peu perdu...Le plus difficile reste d’envisager mon quotidien sans sport », poursuit Jimmy Turgis. Celui qui a participé à un Grand Tour (abandon sur la Vuelta 2017), avec Cofidis, aura remporté sa plus belle victoire en 2013, à l’occasion du Circuit méditerranéen. Sa dernière course remonte à août 2019. En espérant désormais que le troisième frère, Anthony, puisse poursuivre sa carrière sans problèmes...