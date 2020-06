B&B Hôtels - Vital Concept : Le terrible calvaire de Vichot

Pinot : « Ca me fait mal de le voir comme ça »





























« Un problème viral ». Présentée de la sorte, la raison de l'absence d'Arthur Vichot (31 ans) de la pré-liste de l'équipe B&B Hôtels - Vital Concept pour le Tour de France 2020 n'avait rien de particulièrement inquiétante. Malheureusement pour le Franc-Comtois, s'il se voit contraint de faire l'impasse sur la Grande Boucle pour la deuxième fois de suite (il n'avait manqué qu'une seule des huit éditions précédentes), c'estEn résumé, Vichot n'est plus que l'ombre du coureur qui avait encore terminé 41eme du Tour en 2018, pour ne pas dire qu'il est méconnaissable, au point de ne même pas pouvoir certifier aujourd'hui qu'il ne sera pas obligé de très vite arrêter sa carrière si le mal dont il souffre perdure sans apercevoir le moindre traitement à l'horizon. Le malheureux revient ce vendredi dans Le Parisien sur ce calvaire qu'il endure depuis septembre 2018, à la sortie du Grand Prix du Québec. « Ensuite j'ai commencé à être très fatigué. Et cela ne s'est jamais arrêté (...) Je ne sais pas ce que c'est et cela devient compliqué à vivre ». Transféré cette même année de la Groupama-FDJ, le Doubiste n'a jamais pu s'exprimer encore (seulement quatorze jours de course au total) depuis son arrivée sous les couleurs du Team cher à Jérôme Pineau. Ce dernier aurait rêvé de le compter parmi ses coureurs pour le Tour, mais dans ces conditions, c'était bien évidemment impossible. Il est le premier à le regretter, tandis que« De quoi aurais-je l'air en n'étant pas capable de faire les mêmes efforts que mes coéquipiers ? », continue le malheureux, quiPour l'instant, il en est très loin. « Un jour je peux faire cinq heures de vélo mais le lendemain, je suis un mort-vivant sur mon canapé. Je n'ai même pas la force de passer l'aspirateur. Ce n'est pas normal pour un sportif de haut niveau de 31 ans ! Ce qui est terrible, c'est de ne pas savoir de quoi je souffre. Moralement, je suis au plus bas. On ne sait pas ce que c'est. Il y a tellement de virus qui existent que, tant qu'on ne l'aura pas identifié, je ne pourrais pas prendre le bon traitement. » Pineau (« Son combat pour l'instant, c'est de refaire du vélo ») comme son ami et homonyme de son manager général Thibaut Pinot (« Moi qui le connais bien, je peux vous dire qu'il n'est vraiment pas bien. Un jour, il est pas mal. Le lendemain il est KO. Cela me fait mal de le voir comme ça ») aimeraient pouvoir aider Vichot et lui apporter la solution. En vain pour le moment, d'autant queUn rendez-vous manqué quiVichot refuse d'y songer pour le moment, mais il sait qu'il n'aura pas d'autre choix que de ranger définitivement son vélo dans son garage s'il ne guérit pas rapidement. « J'essaie de ne pas trop y penser pour l'instant. Les coureurs ont souvent des contrats courts et on vit souvent avec cette attente. Mais pour l'instant, j'ai un combat plus urgent à mener : me reconstruire. » Un combat perdu d'avance actuellement.