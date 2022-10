B&B Hotels : Un doute sur l’arrivée de Cavendish ?

Engie nouveau co-sponsor ?

Tout semblait être prêt pour entamer une nouvelle ère. A la veille de la présentation du parcours du Tour de France 2023, l’équipe B&B Hotels devait organiser une conférence de presse ce mercredi pour présenter sa nouvelle structure pour la saison prochaine et officialiser ses recrues, notamment Mark Cavendish, en fin de contrat chez Quick-Step Alpha Vinyl.La formation bretonne est en effet dans le plus grand flou depuis plusieurs semaines. Le 19 octobre dernier, elle était absente de la liste des équipes candidates au World Tour (l’élite du cyclisme) et au Pro Team (la D2 du cyclisme) publiée par l’UCI, et l’avait justifié par « un changement de structure juridique inhérente à l’évolution de l’équipe pour les années à venir. »Alors que la Ville de Paris avait annoncé le jour de l’arrivée du Tour de France en juillet dernier qu’elle s’associait avec B&B Hotels pour 2023 via une convention marketing (sans dépenser d’argent public), le manager général Jérôme Pineau peine à trouver un gros sponsor pour monter une belle équipe.Un budget de 15 millions d’euros est espéré, et il faudra au moins ça pour attirer les coureurs ayant donné leur accord, à savoir Mark Cavendish, Cees Bol, Nick Schultz ou encore Ramon Sinkeldam. Mais rien n’est encore signé, loin de là… A ce jour, 21 coureurs sont tout de même sous contrat avec l'équipe bretonne (même si la région Bretagne a suspendu son aide financière), dont Pierre Rolland, Franck Bonnamour ou Alexis Gougeard