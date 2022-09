B&B Hotels-KTM : Rolland prolonge un an

💚 Cœur Glaz



Rolland va disputer sa 17eme saison

Pierre Rolland joue la continuité. Le cycliste français, qui fêtera ses 36 ans le 10 octobre prochain, a prolongé son contrat pour une année supplémentaire. Une annonce effectuée pas plus tard que ce jeudi, par sa formation française actuelle, dont il est d'ailleurs le leader, à savoir la B&B Hotels-KTM, via son compte Twitter officiel. Le but de cette fameuse prolongation étant notamment d'effacer la déception de cette édition 2022 du Tour de France, comme expliqué par son équipe.et plus précisément en 2011 puis en 2012, avec, à chaque fois, une étape glanée. Mais, cette année, malgré ses grandes ambitions, suite au Critérium du Dauphiné durant lequel l'Orléanais, qui avait pris la quatrième place finale lors de l'édition 2014 du Tour d'Italie, a fini, tout bonnement, meilleur grimpeur, Pierre Rolland n'a pas pu s'exprimer comme il aurait visiblement souhaité, dans la mesure où il était malade.A ce sujet, le grimpeur a ainsi notamment déclaré : "J'avais l'espoir de remporter une étape et jouer le maillot à pois mais rien ne s'est pas passé comme je l'aurais souhaité. Ma décision aurait peut-être été différente si j'avais atteint mes objectifs cet été mais j'ai terminé le mois de juillet frustré.J'ai traîné un Covid pendant plusieurs mois et n'ai retrouvé mes sensations qu'en mai-juin. Je me suis demandé si j'avais encore ma place dans ce milieu mais mon Dauphiné m'a conforté dans ma volonté de continuer à faire la course devant, profiter de ma liberté pour rester le coureur offensif que j'aime être." En 2023, Pierre Rolland entamera alors sa 17eme saison au sein du peloton, dans le monde professionnel.