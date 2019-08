Barguil: "C'est une erreur de ma part"

Deuxième du classement général de l'Arctic Race of Norway, devancé d'une petite seconde par Alexey Lutsenko dans la dernière ligne droite de la dernière étape, Warren Barguil était d'abord en colère contre Enrico Gasparotto, ancien coéquipier de Lutsenko, qui a laissé la "cassure" entre les deux hommes dans le sprint. Mais le Breton a fini par reconnaître sa part de responsabilités. "Perdre à 250m de la ligne car je n’étais pas dans la roue de Lutsenko, c’est aussi une erreur de ma part, admet le leader d'Arkéa-Samsic. Perdre là-dessus ce n’est pas facile, je prends un écart tout de suite, Lutsenko était très fort dans le sprint..."

I apologize to @enrigasparotto it was not the word to say in the media. We have a discussion to make that clear. It was hard to loose for 1sec after a intense race where my teammates give everything. I was frustrated and angry but I made mistake to not be in the wheel...