Bahrain-Victorious : L'équipe cycliste révèle la raison du malaise cardiaque de Colbrelli

"Une arythmie cardiaque instable"

Le monde du cyclisme a vécu une grosse frayeur ce lundi. En effet, le sprinteur italien Sonny Colbrelli, champion d'Europe de cyclisme sur route et pensionnaire de la formation Bahrain-Victorious, avait terminé deuxième de la première étape du Tour de Catalogne, derrière l'Australien Michael Matthews (BikeExchange - Jayco). Mais, à l'arrivée,. Transporté conscient à l'hôpital, Colbrelli va, depuis, bien mieux. Son équipe multiple les communiqués pour rassurer.D'ailleurs, ce mardi soir, Bahrain-Victorious a publié un nouveau communiqué dans ce sens, donnant même des précisions concernant les raisons qui ont entraîné ce malaise cardiaque. En effet, Sonny Colbrelli souffrait d'une arythmie cardiaque : "nécessitant une défibrillation. La cause reste à déterminer et le coureur italien subira d’autres tests demain (ndlr : mercredi) à l’hôpital universitaire de Gérone. L’équipe tient à remercier Borja Saenz de Cos – infirmière d’urgence au Sistema d’Emergencies Mediques (Service d’urgence catalan) – pour son aide rapide à l’arrivée hier (ndlr : lundi) et pour avoir soutenu notre personnel médical dans la gestion de l’incident. La situation clinique de Sonny Colbrelli est bonne et nous lui souhaitons un prompt rétablissement." De nouvelles informations concernant l'évolution de son état de santé pourraient intervenir ce mercredi, dans la mesure où Colbrelli passera alors, ce jour-là, des examens complémentaire à l'hôpital universitaire de Gérone., indiquant ainsi notamment : "Après avoir été admis à l’hôpital universitaire de Gérone, Sonny Colbrelli était conscient et se sentait bien. Il a depuis communiqué avec sa famille et ses amis et se rétablit à l’hôpital. Sonny Colbrelli passera des tests aujourd’hui pour trouver la cause de l’incident d’hier. Tous les tests cardiaques passés hier soir n’ont pas montré de signes d’inquiétude ou de fonctions compromises. D’autres informations suivront."