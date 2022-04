Bahrain-Victorious : Contrat rompu pour Osorio !

📰 Official Statement

Bahrain Victorious Part Ways with Alejandro Osorio



Bahrain Victorious have terminated their agreement with Alejandro Osorio following multiple contract breaches.



The team wishes Alejandro the best for his future.



— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) April 6, 2022

Un profil montagnard intéressant

L'aventure d'Alejandro Osorio au sein de l'équipe Bahrain-Victorious aura tourné au vinaigre. Recruté cet hiver pour disputer la saison 2022 aux côtés de Mikel Landa et Damiano Caruso entre autres,. Les raisons de ce divorce ?par son employeur. "Bahrain Victorious a mis fin au contrat le liant à Alejandro Osorio suite à de multiples violations de son contrat. L'équipe souhaite à Alejandro le meilleur pour le futur" a publié l'équipe via son compte Twitter.Le manager Milan Erzen a évoqué pour Velo News "" avant de surenchérir: Nous lui avons formulé un avertissement après certaines choses mais il a récidivé. Nous avons donc décidé de mettre fin à son contrat. (...)." Des fait impardonnables et sanctionnés de la plus sévère des manières. Actuellement en Colombie, le coureur devra trouver une nouvelle écurie pour poursuivre la saison 2022.Depuis son arrivée chez Bahrain Victorious, Alejandro Osorio n'avait disputé cette saison que l'UAE Tour au mois de février dernier. Une course par étapes qu'il avait achevée à la 49eme place. Avant cette aventure très brève, le Colombien avait vécu les deux saisons précédentes au sein de la formation espagnole Caja Rural-Seguros RGA où il n'avait pas remporté de course mais avait néanmoins montré de belles aptitudes, notamment en haute montage.dans le nord-ouest de la péninsule ibérique. Il s'était également classé 14eme au Tour des Alpes.