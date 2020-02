Bahrain-McLaren : Accident sans gravité à l'entraînement pour Mikel Landa

Esta mañana mientras entrenaba con un amigo, un coche nos ha embestido por detrás, dándose a la fuga. Las primeras pruebas confirman que todo está bien. Espero en los próximos días volver a los entrenamientos. pic.twitter.com/EfXWjfJEiT

— Landa Meana (@MikelLandaMeana) February 1, 2020

Plus de peur que de mal pour Landa

Quelques semaines après Elie Gesbert, un autre coureur cycliste professionnel a été renversé ce samedi lors d’une séance d’entraînement en Espagne. Arpentant les routes autour d’Alava, dans son Pays Basque natal, Mikel Landa a été victime d’un accident de la route provoqué par un chauffard de 42 ans qui avait immédiatement pris la fuite avant d’être arrêté par la police espagnole et qui, selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, s’était rendu coupable d’un autre accident plusieurs heures auparavant. A la suite de cet accident, Mikel Landa a été transporté dans un hôpital pour y subir des examens de contrôle. Heureusement pour l’Espagnol, les résultats se sont avérés positifs. En effet, aucune blessure sérieuse n’a été détectée par les médecins.Mikel Landa, qui préparait sur les routes basques son début de saison avec une première course prévue le 19 février prochain à l’occasion de la Ruta del Sol en Andalousie, a donné de ses nouvelles via les réseaux sociaux. « Ce matin, alors que je m’entrainais avec un ami, une voiture nous a percutés par l’arrière et nous a fait chuter, a confirmé l’Espagnol via son compte officiel Twitter, publiant par la même occasion une photo de lui dans sa chambre d’hôpital. Les premiers examens confirment que tout va bien. J’espère reprendre l’entraînement dans les jours à venir. » Son équipe a, par la suite, confirmé que le Basque est sorti de l'hôpital. Ayant pour ambition de briller sur les routes du prochain Tour de France, qui s’élancera de Nice le 27 juin prochain, pour sa première saison sous les couleurs de l’équipe Bahrain-McLaren, Mikel Landa pourrait être contraint d’amender son programme à la suite de ce regrettable accident.