Autriche : Bernhard Eisel prend sa retraite

Il restera dans le souvenir des fans de cyclisme comme le poisson-pilote attitré de Mark Cavendish aux plus grandes heures du sprinteur britannique. A bientôt 39 ans, l’Autrichien Bernhard Eisel, dont le contrat avec Dimension Data n’avait pas été renouvelé fin 2019, a annoncé ce mardi qu’il prenait sa retraite, après 19 saisons professionnelles et plus de 1300 jours de course. « J’ai eu l’opportunité de courir pour certaines des équipes les plus prestigieuses, dans les plus grandes courses, et cela a été un incroyable privilège. Je me suis fait des amis pour la vie et j’ai voyagé dans le monde entier en vivant mon rêve, mais il est temps de passer à autre chose », a écrit l’Autrichien.

Eisel a connu cinq équipes

Depuis ses débuts professionnels en 2001 chez Mapei - Quick Step, Eisel a ensuite porté le maillot de la FDJ (2003-06), puis T-Mobile (2007), Columbia-Highroad (2008-11), Sky (2012-15) et Dimension Data (2016-19). C’est au sein des trois dernières équipes qu’il a été le poisson-pilote de Mark Cavendish. Cela ne l’a pas empêché de décrocher sa plus belle victoire, en 2010 sur Gand-Wevelgem, devant les Belges Sep Vanmarcke et Philippe Gilbert. Bernhardt Eisel a participé à 19 Grands Tours mais n’a pas remporté la moindre étape.