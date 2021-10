Astana Qazaqstan Team : Nibali affiche ses ambitions pour 2022

C'est un retour aux sources pour Vincenzo Nibali. En effet, l'année prochaine, l'Italien portera de nouveau les couleurs de la formation Astana, où il sera, assurément, l'une des stars. Une équipe qui portera l'appellation Astana Qazaqstan Team, à compter de l'année 2022. Et justement, le natif de Messine, aujourd'hui âgé de 36 ans, se tourne déjà vers la saison prochaine. Une saison qui pourrait d'ailleurs être sa dernière. A ce propos, ce mercredi, La Gazzetta dello Sport rapporte que « Le Requin de Messine » aurait même déjà affiché ses ambitions. En effet, l'an prochain, Vincenzo Nibali pourrait participer à l'ensemble des Monuments, qui sont au nombre de cinq. Ce qui serait, tout simplement, une première dans sa carrière, lui qui a d'ailleurs débuté chez les professionnels lors de la saison 2005. Par conséquent, les prestigieuses courses de Milan-San Remo, du Tour des Flandres, de Liège-Bastogne-Liège ainsi que du Tour de Lombardie, à la toute fin de cette même année, pourraient toutes l'accueillir.

Une première sur Paris-Roubaix ?

Sans oublier non plus Paris-Roubaix, une épreuve à laquelle il n'a encore jamais pris part, en désormais presque seize ans de présence dans le peloton. Par le passé, l'Italien a déjà été plus que performant sur des Classiques. En 2018, le coureur a eu l'opportunité de triompher sur Milan-San Remo. De plus, à deux reprises cette fois, et plus précisément en 2015 et en 2017, Vincenzo Nibali a enlevé « La Classiques aux Feuilles Mortes », soit Paris-Tours. De retour chez Astana, le Transalpin avait déjà évolué avec cette équipe, entre les années 2013 et 2016. Durant cette fameuse période, Vincenzo Nibali a remporté de nombreuses et prestigieuses courses. Outre ses deux titres de champion d'Italie, le coureur a triomphé sur le Tour de France 2014 sans oublier non plus le Tour d'Italie, en 2013 puis en 2016. Le Transalpin compte également une Vuelta, en 2010, dans son palmarès bien rempli.