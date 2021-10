Astana Qazaqstan : Quatre coureurs ont prolongé pour deux ans

💥 Fabio Felline, Davide Martinelli, Manuele Boaro and Harold Tejada continue with Astana Qazaqstan Team

Une équipe Astana Qazaqstan très italienne en 2022

Vincenzo Nibali sera comme chez lui pour son retour chez Astana en 2022. La formation kazakhe, qui portera officiellement le nom Astana Qazaqstan, a annoncé que quatre coureurs ont décidé de prolonger leurs contrats pour les saisons 2022 et 2023. En l’occurrence, il s’agit des Italiens Fabio Felline, Davide Martinelli et Manuele Boaro ainsi que du Colombien Harold Tejada. « Ce nouveau contrat ainsi que les changements apportés à l’équipe me donnent une motivation supplémentaire pour travailler dur et attaquer plus fort en course la saison prochaine », a confié Fabio Felline dans un communiqué. Manuele Boaro, quant à lui, a assuré que c’était « un honneur et un plaisir » de continuer à soutenir Alexey Lutsenko mais également d’aider Vincenzo Nibali dès la saison prochaine. Il faut dire que l’équipe Astana Qazaqstan aura une très nette coloration italienne en 2022 et au-delà.En effet, avec ces prolongations de contrat mais également les recrutements effectués par Alexandre Vinokourov, pas moins de onze coureurs transalpins porteront les couleurs de la formation kazakhe la saison prochaine. Davide Martinelli, qui devrait être un soutien de choix pour la recrue Gianni Moscon lors des classiques de printemps a assuré dans un communiqué être « heureux » de voir le groupe consacré à ce type de courses être renforcé et espère que son équipe y sera « plus compétitive ». Harold Tejada, quant à lui, sera aux côtés de ses compatriotes Miguel Angel Lopez et Sebastian Henao. Après une saison 2021 perturbée par les blessures et les chutes, le Colombien espère retrouver la forme. « J’espère être en mesure de trouver le niveau que j’avais en 2020, qui avait été une bonne saison et je vais travailler à 200% pour devenir plus fort, a assuré Harold Tejada. J’ai vu que l’équipe a effectué des changements d’importance et je suis vraiment heureux d’accueillir les nouveaux coureurs et, surtout, Miguel Angel Lopez. » Une équipe Astana qui pourrait ressembler à une reconstitution de ligue dissoute et qui compte bien avoir des résultats dès 2022.