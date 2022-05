Astana Qazaqstan : Nibali raccrochera à la fin de la saison

Nibali : « Tôt ou tard ce moment devait arriver »

Vincenzo Nibali a pris sa décision. Membre du peloton professionnel depuis 2005, le « Requin de Messine » va le quitter au terme de la saison 2022. Présent sur le plateau de la chaîne de télévision italienne Rai à l’issue d’une cinquième étape du Giro conclue dans les rues de sa ville de naissance et remportée au sprint par Arnaud Démare, le coureur de l’équipe Astana Qazaqstan a officialisé sa décision de partir à la retraite une fois la saison terminée. « J'attendais cette étape depuis très longtemps, a confié le coureur italien. J'ai commencé à courir et à m'entraîner ici. Et c'est ici que je veux confirmer que ce sera mon dernier Giro et ma dernière année. » Le coureur de 37 ans a ainsi décidé d’imiter Alejandro Valverde et le récent vainqueur des 4 Jours de Dunkerque Philippe Gilbert, qui raccrocheront également leur vélo cette année.Alors que sa dernière victoire en date remonte au Tour de Sicile 2021, dont il avait remporté la 4eme étape puis le classement général. Vincenzo Nibali a assuré que l’heure était venue et qu’il souhaitait donner plus de place dans sa vie à sa famille. « Tôt ou tard ce moment devait arriver, il est temps de consacrer plus de place à ce que j’ai sacrifié au fil des années, ma famille avant tout », a-t-il ainsi déclaré au micro de la Rai. Une carrière longue de 18 saisons qui a vu le « Requin de Messine » rejoindre le club prestigieux des coureurs ayant remporté au moins une fois chacun des trois Grands Tours. Après la Vuelta 2010, Vincenzo Nibali a ajouté à son palmarès le Giro en 2013 puis le Tour de France en 2014 avant de ramener à bon port le maillot rose une deuxième fois en 2016. Pour ce qui est des classiques, le Sicilen aura notamment remporté deux fois le Tour de Lombardie, en 2015 et 2017 mais également la « Primavera », Milan-Sanremo, en 2018.