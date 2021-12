Astana Qazaqstan : L'ambition, credo d'Alexandre Vinokourov

🇰🇿 Day of Presentation in Nur-Sultan

The official presentation starts now! In the upcoming season our riders will wear this jersey! It didn't change that much, but still looks differently! Do you like it?#AstanaQazaqstanTeam



Vinokourov compte sur Nibali, Lopez et Lutsenko

Alexandre Vinokourov est déjà tourné vers 2022. Revenu à la tête de l’équipe Astana, qui prendra le nom Astana Qazaqstan Team après le départ du co-sponsor Premier Tech, l’ancien champion olympique a présenté son effectif ce vendredi à Noursoultan. Un événement qui intervient à la veille du 30eme anniversaire de l’indépendance du Kazakhstan, qui a entièrement repris le contrôle de la formation qui défend ses couleurs depuis 2007. « Malgré une période des transferts compliquée, nous avons pu former une équipe forte et ambitieuse, avec beaucoup de coureurs à même d’être des leaders et de se battre pour de grands résultats la saison prochaine, a confié à cette occasion le patron de l’équipe kazakhe, dans des propos recueillis par le site spécialisé Cyclingnews. On a perdu quelques coureurs majeurs mais, dans le même temps, on a su attirer des éléments de premier plan. Cette équipe a un nouveau visage mais rester la même formation Astana, bien connue aux quatre coins du monde. »Un effectif 2022 qui a tous les atours d’une « reconstitution de ligue dissoute ». En effet, Vincenzo Nibali et Miguel Angel Lopez ont décidé de faire un retour fracassant et, selon leur manager vont « apporter à l’équipe un peu plus de stabilité et de confiance au niveau sportif ». A leurs côtés, l’Italien et le Colombien pourront compter sur des profils tels Gianni Moscon, Joe Dombrowski ou encore David de la Cruz, dont la présence va permettre à l’équipe Astana Qazaqstan de « définir de nouveaux objectifs ». Une équipe qui aura comme « figure de proue et comme base » Alexey Lutsenko. Une équipe, dont le maillot 2022 ressemble furieusement à celui porté en 2021 mais sans le logo Premier Tech, qui fait également le pari de la jeunesse avec le champion du Kazakhstan espoirs Nurbergen Nurlykhassym qui en rejoint les rangs. « Comme pour tous les autres coureurs kazakhs de notre équipe, j’espère qu’il vivra une bonne saison », a confié à son sujet Alexandre Vinokourov. Avec un effectif renouvelé et un encadrement renforcé, l’équipe Astana Qazaqstan entend se faire à nouveau un nom.