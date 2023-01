Astana : Mark Cavendish s'engage officiellement avec l'équipe kazakhe

C'est la belle nouvelle du jour pour Mark Cavendish en cyclisme. Ainsi, le sprinteur de l'Île de Man vient officiellement de retrouver une équipe en ce mardi 17 janvier. Le cycliste de 37 ans vient de s'engager avec la formation kazakhe d'Astana. Guidé par Alexandre Vinokourov, Astana peut se targuer de signer le co-détenteur du record de victoires d'étapes sur le Tour de France, qu'il détient à égalité avec le grand Eddy Merckx (34). Bien évidemment, grâce à cette signature, Cavendish va pouvoir tenter de s'emparer seul de cet énorme record d'ici la prochaine Grande Boucle en juillet 2023.

Cavendish retrouve une équipe

Laissé libre par la formation Quick-Step après deux saisons et alors qu'il a terminé par une deuxième place au Memorial Rik Van Steenbergen, le 9 octobre dernier, Cavendish a finalement décidé de signer pour Astana. Annoncé proche de la formation B&B Hôtels, avant que cette dernière n'annonce de très mauvaises nouvelles, le sprinteur britannique a réussi à se relancer de belle manière. Champion du monde sur route en 2011, Cavendish compte de très nombreux succès dans sa carrière avec également Milan-Turin en 2022 ou encore Milan-San Remo en 2009. Astana peut être fier de réussir un transfert intéressant, même si Cavendish aura 38 en mai prochain et ne possède plus son explosivité d'avant. Cependant, et alors qu'il est considéré comme l'un des meilleurs sprinteurs de l'histoire, Cavendish veut prouver qu'il en a toujours sous le coude.