Astana : Libre de tout contrat, Miguel Angel Lopez pourrait faire son retour

Lopez dans une meilleure position au sein d’Astana ?

Miguel Angel Lopez va-t-il reconstituer une ligue dissoute ? En difficulté au sein de l’équipe Movistar après son abandon avec perte et fracas lors de l’avant-dernière étape de la Vuelta, « Superman » et la formation espagnole ont confirmé le divorce ce samedi par l’intermédiaire d’un communiqué. A compter du 1er octobre prochain, le natif de Pesca sera libre de tout engagement et pourra s’engager avec une nouvelle formation en vue des classiques italiennes de fin de saison. Si un profil comme celui du grimpeur colombien pourrait intéresser quasiment toutes les équipes engagées dans l’UCI World Tour, Miguel Angel Lopez aurait d’ores-et-déjà fait son choix, selon le site anglophone Cyclingnews. En effet, moins d’un an après avoir quitté l’équipe Astana-Premier Tech, « Superman » pourrait très rapidement confirmer un retour au sein de la formation kazakhe débarrassée de son actionnaire canadien et à nouveau dirigée par Alexandre Vinokourov.En effet, les liens entre le coureur colombien et l’ancien champion olympique ont été forts durant les six saisons passées par Miguel Angel Lopez au sein de l’équipe Astana. Alors qu’Alexandre Vinokourov a récemment été nommé à la tête de l’équipe Astana avec l’objectif de la reconstruire en vue de la saison 2022, un retour du coureur de 27 ans sonne presque comme une évidence. Mais Miguel Angel Lopez ne retrouvera pas la formation kazakhe telle qu’il l’avait quittée en fin de saison 2020. En effet, les coureurs à même d’ambitionner une place de leader sur un Grand Tour seront moins nombreux chez Astana en 2022. Alexandr Vlasov a d’ores-et-déjà signé en faveur de l’équipe Bora-Hansgrohe alors que Jakob Fuglsang est également sur le départ. Le Danois pourrait accompagner le sponsor Premier Tech chez BikeExchange. De plus, le Colombien pourrait compter sur un soutien de poids si le retour de Vincenzo Nibali, qui va quitter Trek-Segafredo en fin de saison, se confirme. La question sera de savoir si Miguel Angel Lopez attendra le début de saison 2022 pour retrouver le peloton ou s’il compte participer au Tour de Lombardie, Monument de fin de saison…