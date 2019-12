Astana : Fuglsang va viser le Tour d'Italie et les JO, laissant le Tour de France à Lopez

L’équipe Astana est déjà en ordre de bataille pour la saison 2020. Après avoir vu sa licence UCI World Tour confirmée pour les trois saisons à venir, la formation kazahe a effectué une présentation en grande pompe ce samedi à Calpe (Espagne). A cette occasion, Alexandre Vinokourov a précisé les objectifs de son équipe pour les douze mois à venir, avec les Grands Tours au programme. Présent sur le podium du Tour d’Italie et du Tour d’Espagne en 2018, Miguel Angel Lopez sera le leader de l’équipe Astana sur le prochain Tour de France, qui s’élancera de Nice le 27 juin. A 25 ans, le Colombien fera à cette occasion ses débuts sur la Grande Boucle. « Ce sera un énorme défi pour moi. Je vais faire de mon mieux pour y arriver au meilleur de ma forme afin de réaliser les meilleures performances possibles, a déclaré lors de cette présentation celui qui est surnommé ‘Superman’. J’aurai certainement à mes côtés une équipe forte et motivée pour me soutenir. C’est évident qu’il reste beaucoup de temps avant le départ du Tour et j’aurai d’autres grands objectifs d’ici là. Je suis vraiment motivé pour débuter cette saison d’une bonne manière et avoir de bons résultats avant le Tour de France. »

Objectif double pour Fuglsang, avec le soutien de Lutsenko

Autre leader de l’équipe basée au Kazakhstan, Jakob Fuglsang ne sera pas présent sur le Tour de France. Le Danois sera, en effet, le chef de file de l’équipe Astana sur les routes du Tour d’Italie, dont le départ sera donné de Budapest le 9 mai prochain. « Le Giro est une des plus belles courses présentes au calendrier et j’ai de bons souvenirs qui datent de 2016 quand nous l’avions gagné avec l’équipe, assure le Danois qui se remémore le succès de Vincenzo Nibali. En fait, ça sera la première fois que je serai le leader de l’équipe sur cette course et c’est un énorme honneur, tout en étant également un grand défi pour moi. » Avant de se lancer dans la course au maillot rose, Jakob Fuglsang entend défendre son titre sur Liège-Bastogne-Liège et aura un autre objectif majeur pour la deuxième moitié de saison 2020. En effet, le Danois compte viser le titre olympique sur le parcours exigeant tracé sur les pentes du Mont Fuji. Pour l’aider notamment sur le Giro, l’équipe Astana mettra au service de son leader le Kazakh Alexey Lutsenko. Alexandre Vinokourov l’a assuré, l’équipe Astana va se monter ambitieuse pour la saison à venir, espérant capitaliser sur une année 2019 globalement réussie.