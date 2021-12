Arkéa-Samsic : Une saison 2022 que Barguil veut articuler autour du Tour de France et du Giro

Arkéa-Samsic. Warren Barguil : « Disputer le Tour d’Italie en 2022 » https://t.co/m6wKVtQN56

Warren Barguil se tourne déjà vers 2022. Après une fin de saison tronquée par une fracture du bassin causée par une chute à l’entraînement en septembre dernier, le grimpeur breton s’est confié sur ses ambitions dans un entretien accordé au quotidien régional Le Télégramme. Deuxième meilleur Pro Team en 2021, la formation Arkéa-Samsic devrait bénéficier d’un UCI World Tour amputé d’une équipe et récupérer un invitation automatique pour les trois Grands Tours, à l’image de la formation Alpecin-Fenix. Ce qui aiguise l’appétit du grimpeur breton. « Cette année, j’aimerais beaucoup disputer le Tour d’Italie et le Tour de France. Nous ne sommes pas encore invités, mais j’espère que ce sera le cas, a confié Warren Barguil dans cet entretien. Forcément, c’est dommage qu’une équipe comme Qhubeka soit en difficulté. Mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. »Une présence à Budapest pour le Grand Départ du Giro 2022 qui serait une première sur les routes italiennes pour Warren Barguil. Le natif d’Hennebont a déjà remporté deux étapes sur le Tour de France mais également deux sur la Vuelta et compte bien lever les bras en Italie. « C’est une course que je n’ai jamais disputée. J’aimerais vraiment compléter ma collection. C’est peut-être ma source de motivation principale jusqu’à la fin de ma carrière, ça me fait rêver. » Alors que les coureurs ayant remporté une étape sur les trois Grands Tours sont rares, Warren Barguil assure qu’y parvenir est « quelque chose de vraiment beau ». « Si j’y arrive, je serai vraiment fier de moi », a ajouté le Breton. En attendant de retrouver la compétition, Warren Barguil a pu reprendre l’entraînement plus tôt qu’attendu. « Je ne m’attendais pas à remonter si tôt sur le vélo, je suis très content, a confié l’ancien meilleur grimpeur du Tour de France. Normalement, j’aurais dû reprendre seulement maintenant. Ma fracture au bassin s’est très bien résorbée. J’ai eu beaucoup de chance. » De quoi préparer la saison 2022 dans les meilleures conditions.