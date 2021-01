Arkéa-Samsic : Une saison 2021 riche en surprises, promet Warren Barguil

Warren Barguil veut repartir du bon pied. Après une saison 2020 durant laquelle, de son propre aveu, il s’est « un peu effacé » à la suite de l’arrivée de Nairo Quintana, le coureur de l’équipe Arkéa-Samsic s’est confié au quotidien local Le Télégramme pour évoquer ses aspirations, ses envies et ses ambitions pour la saison 2021, qu’il compte lancer le 11 février prochain au départ du Tour de La Provence, à l’image de Julian Alaphilippe. S’il parvient à se régler sur les routes provençales puis sur les Boucles Drôme-Ardèche les 27 et 29 février, le natif d’Hennebont confirme qu’un de ses premiers objectifs sera Paris-Nice au début du mois de mars avant un programme plus flou. « A part les classiques ardennaises, la suite de mon programme n’est pas encore calée mais il pourrait y avoir quelques surprises », confie un Warren Barguil qui a une petite idée derrière la tête.

Barguil a « envie » du Tour des Flandres

S’il assure que « l’enchaînement Amstel Gold Race - Flèche Wallonne - Liège-Bastogne-Liège sera aussi un objectif » dans la deuxième moitié du mois d’avril, c’est une course disputée quelques semaines auparavant qui attire l’attention de Warren Barguil et qui pourrait être une des « surprises » évoquées. « En octobre dernier, j’ai regardé le Tour des Flandres à la télé et ça m’a trop donné envie, assure l’ancien champion de France. Donc, c’est en discussion avec l’équipe. » A cela pourrait s’ajouter un des temps forts de la saison cycliste en Bretagne à la mi-mai. « J’aimerais aussi découvrir le Tro Bro Leon, clame Warren Barguil. Je connais les chemins de Paris-Tours, c’est un crève-cœur de manquer ceux du Tro Bro tous les ans, alors pourquoi pas cette fois... » Une fois la saison des classiques de printemps passées, l’heure sera venue de se tourner vers le Tour de France.

Barguil : « Décrocher le maillot jaune en Bretagne... »

En pur Breton, Warren Barguil ne peut que savourer le choix des organisateurs du Tour de France de mettre la région à l’honneur lors des quatre premières étapes de l’édition 2021, avec des arrivées à Landerneau et Mûr-de-Bretagne qui, de son propre aveu, pourraient lui offrir une occasion en or de porter le maillot jaune avant de viser une place sur le Top 10 au classement général. « C’est un rêve et avec les deux premières arrivées, il y aura deux très belles opportunités, assure le coureur de la formation Arkéa-Samsic. Décrocher le maillot jaune en Bretagne pour un coureur breton... Je suis sûr que David Gaudu et Valentin Madouas doivent aussi y penser. » Toutefois, la Grande Boucle ne sera pas la fin des réjouissances pour l’ancien meilleur grimpeur de l’épreuve, qui compte se tourner vers Tokyo. « Après le Tour, j’aimerais beaucoup enchaîner avec les Jeux Olympiques, assure Warren Barguil. Je dois en discuter avec Thomas Voeckler prochainement. Je suis candidat, en tout cas. » Un programme qui s’annonce déjà éclectique pour le Breton.