Arkéa Samsic : Quintana prolonge jusqu’en 2025

Une envie commune de continuer

En 2020, la formation bretonne Arkéa-Samsic, absente du World Tour, avait frappé un grand coup en parvenant à enrôler l’un des cadors du peloton, Nairo Quintana, vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016. Ce mardi, le Colombien de 32 ans a prolongé son bail avec l’équipe française, qui rêve toujours du World Tour, jusqu’à la fin de la saison 2025. De quoi prendre le départ de la Vuelta vendredi à Utrecht le cœur léger. « Je considère l’équipe Arkéa-Samsic comme une famille au sein de laquelle je m’épanouis. J’apprécie beaucoup Emmanuel Hubert, Manager Général de cette formation. Il m’a tendu la main fin 2019. Et je ne l’ai pas oublié. L’équipe a grandi depuis que je l’ai intégrée, et elle continue de le faire. Nous avons commencé à obtenir de bons résultats ensemble en 2020, cela s’est poursuivi l’an passé. Cette belle dynamique s’est poursuivie cette année encore. En 2022, nous avons réalisé de bonnes performances. Le niveau d’ensemble de l’équipe Arkéa-Samsic a continué à évoluer. L’équipe continue à se renforcer. J’ai très vite eu la conviction que j’avais encore de beaux challenges sportifs à relever sous le maillot Arkéa-Samsic et que notre belle histoire commune initiée entre depuis 2020 ne pouvait que se poursuivre », a réagi le grimpeur, qui a décroché onze victoires depuis son arrivée chez Arkéa-Samsic en provenance de Movistar, dont huit sur le Tour des Alpes Maritimes et du Var et sur le Tour de la Provence, mais aussi une sur Paris-Nice en 2020, et qui vient de terminer sixième du Tour de France.« Nairo Quintana a trouvé depuis 2020 au sein du collectif Arkéa-Samsic un environnement dans lequel il s’épanouit. Il fait partie avec Nacer Bouhanni, Warren Barguil des éléments moteurs de la progression de notre équipe depuis trois saisons. Laquelle désormais frappe aux portes de l’UCI WorldTour. La prolongation du contrat de Nairo est l’aboutissement de cette envie commune de continuer à faire évoluer notre équipe. Grimpeur de classe mondiale, il a réalisé une saison 2022 en tous points exemplaire tant sur les épreuves d’une semaine du calendrier UCI WorldTour, que sur le Tour de France en étant à la lutte avec les meilleurs coureurs du peloton lors des étapes de montagne. Scénario qui on l’espère sera dupliqué sur les routes de la Vuelta », s'est réjoui de son côté Emmanuel Hubert. Nairo Quintana sera le leader d'Arkéa-Samsic sur le Tour d'Espagne, où il visera un bon classement général avec une victoire d'étape en guise de cerise sur le gâteau.