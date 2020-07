Arkéa-Samsic : Quintana déjà de retour à l'entraînement

Un retour en Europe prévu dès le 19 juillet prochain

, sur route, en Colombie. Pour sa reprise, le cycliste se trouvait notamment aux côtés de son coéquipier et ami Winner Anacona. Le média espagnol Ciclismo Internacional a rapporté cette information, à travers une vidéo postée sur ses réseaux sociaux et filmée par Jose Leonel Diaz. Le 3 juillet dernier, le leader de la formation bretonne Arkéa-Samsic, vainqueur de la dernière étape de Paris-Nice en mars dernier, avait été renversé par une voiture, alors qu'il était sur son vélo, déjà en train de s'entraîner, dans son pays.A ce moment-là, le « Scarabée » et le manager général de son équipe, à savoir Emmanuel Hubert, avaient tenu à rapidement se montrer rassurants quant à la gravité de sa blessure au genou droit. Finalement, les deux hommes disaient la vérité, au vue des images postées, où. Nairo Quintana est attendu en France dans un petit peu moins d'un mois, avec une reprise annoncée sur le Tour de l'Ain, du 7 au 9 août prochains. Toutefois, son retour sur le continent européen interviendra bien plus tôt, soit dès le 19 juillet.