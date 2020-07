Arkéa-Samsic : Pas d'inquiétude au sujet de Nairo Quintana pour Emmanuel Hubert

Cyclisme. Des nouvelles de Nairo Quintana https://t.co/6DptAjJek0

— Le Télégramme Sport (@TelegrammeSport) July 7, 2020

Quintana de retour à l’entraînement d’ici une semaine

Sans doute plus de peur que de mal pour Nairo Quintana. Alors que le coureur colombien de l’équipe Arkéa-Samsic a été victime d’un accident à l’entraînement ce vendredi en Colombie, les premières informations sur l’état de santé du vainqueur du Tour d’Italie 2014 et du Tour d’Espagne 2016 sont positives. « Les nouvelles sont relativement bonnes, assure dans les colonnes du quotidien local Le Télégramme Emmanuel Hubert. Il a pris un gros traumatisme sur le genou, sur le coude et à la fesse mais tout devrait rentrer dans l’ordre. » Renversé par un automobiliste lors d’une sortie d’entraînement, Nairo Quintana a provoqué une vive inquiétude au sein de l’équipe bretonne, qui fera du Colombien et de Warren Barguil ses leaders sur le prochain Tour de France.Si ces premières nouvelles sont rassurantes, toute blessure n’est pas encore écartée selon Emmanuel Hubert. « Il faut attendre la reprise du vélo afin de savoir s’il n’y a pas de complication, rappelle le patron de l’équipe Arkéa-Samsic. Il verra au moment du pédalage. Cela dit, il n’est pas plus inquiet que cela. » Reste que Nairo Quintana ne devrait pas pouvoir reprendre l’entraînement avant plusieurs jours, une durée d’indisponibilité qui a toutefois été revue à la baisse. « A la base, c’était trois semaines sans vélo, c’est descendu à quinze jours et on espère moins, ajoute Emmanuel Hubert. Oui, il devrait être sur le vélo la semaine prochaine… » En l’absence confirmée de fracture, Nairo Quintana pourra être à son meilleur niveau en vue du Grand Départ du Tour de France qui, en raison de la crise sanitaire, a dû être retardé de deux mois et reprogrammé au 29 août prochain dans les rues de Nice. Une Grande Boucle où le Colombien aura une carte à jouer, au moins pour des victoires d’étape.