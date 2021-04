Arkéa Samsic : Le ras-le-bol de Bouhanni, victime d'insultes racistes

Nacer Bouhanni subit des attaques violentes à caractère raciste depuis plus d’une semaine, notamment sur les réseaux sociaux. Il a décidé de porter plainte. L’équipe Arkéa-Samsic déplore et dénonce fermement ces actes et apporte son total soutien à @BouhanniNacer #StopAuRacisme

— Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) April 5, 2021

« Je suis né en France, j'aime mon pays »

« Si ça continue, je vais arrêter le vélo... »

Comme il le dit, là, « c'est la goutte d'eau. » Victime d'insultes racistes depuis de nombreuses années, Nacer Bouhanni a décidé de s'exprimer sur le sujet. « Ça fait un moment que ça dure, mais là c'est la goutte d'eau.Depuis le sprint à Cholet, c'est incessant. ça devient insupportable. Ça fait 25 ans que je suis dans le cyclisme et depuis petit, j'ai fait face à des choses... (...) Je me suis toujours tu. Je ne suis pas quelqu'un qui se fait passer pour une victime, ça reste tabou de parler de ces choses-là. Comment expliquer ?», a-t-il notamment déclaré à L'Equipe.« C'est pas facile de parler de ces choses-là. Pour que ça me retombe encore dessus... Je ne suis quand même pas le seul à voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux.Je suis né en France, j'aime mon pays, j'ai été champion de France à 21 ans, ça a été un des plus beaux moments de ma carrière quand j'étais sur le podium avec La Marseillaise, c'est quand même triste de lire tout ça, qu'on veut que je finisse en prison, a également expliqué le sprinteur d'Arkéa Samsic.J'ai même dit "ton" vélo de merde. J'ai dit à mon manager (Emmanuel Hubert) que je n'en pouvais plus, que psychologiquement je ne pouvais pas aller à la Roue tourangelle parce que je venais de me disputer avec mon père. Parce que pour mon père, faut que j'aille au charbon, il dit que ça va aller, tout le temps positif, même quand ça ne va pas.Je me prends la tête avec mon père qui veut mon bien, qui m'a toujours protégé, j'en suis arrivé là. Et on s'engueule à cause du cyclisme, qui est ma passion depuis tout petit », a fini par confié Bouhanni, au quotidien sportif français.