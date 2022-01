Arkéa Samsic : Bouhanni renonce au Saudi Tour

[Bulletin médical]

Nacer Bouhanni, forfait, ne participera pas au Saudi Tour. Sa date de reprise est encore inconnue.



Winner Anacona positif au Covid est également forfait pour le Saudi Tour



Anacona également forfait

Le Saudi Tour se tiendra sans Nacer Bouhanni. Le coureur français d’Arkéa Samsic n’est pas en mesure de se présenter sur l’épreuve saoudienne, qui doit débuter mardi (1er février) et s’étaler jusqu’à samedi prochain (5 février). Comme annoncé par sa formation dans un communiqué,. Cette mésaventure survenue le 20 janvier pendant le stage de préparation d’Arkéa Samsic avait alors entrainé. Contraint d’aller passer des examens complémentaires à l’hôpital de Benidorm, dans la province d’Alicante,La reprise de la compétition de Bouhanni, deuxième du classement général du Saudi Tour en 2020 et vainqueur du classement par points sur cette même édition, « n’est pour l’heure pas encore reprogrammée », ajoute l’équipe tricolore. Les pépins physiques n’en finissent pas pour le champion de France 2012 sur route. Sa seconde partie de saison dernière a été marquée par un abandon lors de la quinzième étape du Tour de France, conséquence d’une chute dans laquelle il avait été entrainé deux jours plus tôt. Au mois d’août, il a ensuite été victime d’une fracture de l’omoplate droite, après être tombé pendant le Grand Prix Marcel Kint, et avait dû s’écarter des routes plusieurs semaines. En plus de Nacer Bouhanni, Arkéa-Samsic ne pourra pas aligner Winner Anacona sur ce Saudi Tour. Le Colombien a été testé positif au Covid-19. Benjamin Declercq, Kévin Ledanois, Dan McLay et Christophe Noppe doivent, eux, lancer leur saison sur les routes saoudiennes.