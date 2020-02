Alpecin-Fenix : Mathieu van der Poel forfait pour l’Omloop Het Nieuwsblad

Il faudra attendre encore un peu pour voir Mathieu van der Poel sur route cette saison. Le coureur de la formation Alpecin-Fenix a, en effet, été contraint de déclarer forfait pour l’Omloop Het Nieuwsblad, course UCI World Tour à laquelle l’équipe belge était invitée. Le petit-fils de Raymond Poulidor est grippé et fiévreux selon son équipe et va donc être mis au repos. Alors qu’il devait reconnaître dès lundi le parcours du Tour des Flandres, la participation du Néerlandais à cet événement est également très compromise.