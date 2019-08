Alaphilippe au Tour d'Allemagne, avec Thomas et Evenepoel

Après s'être offert une petite pause dans la foulée de la Clasica San Sebastian, pour récupérer de son Tour de France exceptionnel, Julian Alaphilippe va reprendre la compétition à la fin du mois sur le Tour d'Allemagne, dont le départ aura lieu le 29 août.

Le n°1 mondial sera accompagné au sein de la formation Deceuninck-Quick Step par Enric Mas et la nouvelle pépite Remco Evenepoel.

Pour les autres têtes d'affiche, on peut citer Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Geraint Thomas et Michal Kwiatkowski (Team Ineos), Pascal Ackermann et Emanuel Buchmann (Bora-Hangrohe) ou encore Caleb Ewan (Lotto Soudal).