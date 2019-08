AG2R: Fracture de la rotule pour Vuillermoz

Fin de saison pour Alexis Vuillermoz. Le Français annonce, ce vendredi matin, qu'il est tombé jeudi à l'entraînement "suite à l'imprudence d'une automobiliste". Le coureur AG2R souffre d'une fracture de la rotule non déplacée.

L'ancien spécialiste du VTT se fait opérer ce vendredi. Le coureur de 31 ans entamera sa rééducation pour être opérationnel en 2020.

Tombé hier à l'entraînement suite à l'imprudence d'une automobiliste, je souffre d'une fracture de la rotule non déplacée. Je me fais opérer ce matin et j'enchainerai avec du repos et de la rééducation pour revenir plus fort en 2020! #AllezALM



