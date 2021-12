AG2R-Citroën/Cosnefroy : « J’ai battu Julian et j'espère pouvoir recommencer »

A 26 ans, Benoit Cosnefroy a décroché la plus belle victoire de sa carrière cette saison, lors de la Bretagne Classic (ex-Grand Prix de Plouay). Mais l’année a pourtant été difficile pour le coureur AG2R-Citroën, longtemps perturbé par une blessure au genou, comme il l’a évoqué en faisant le bilan pour Cyclingnews. « La première moitié de l'année a été vraiment difficile pour moi. Je voulais vraiment écrire les premières pages de cette équipe après beaucoup de changements cet hiver, avec l'arrivée de Citroën, le départ de Romain (Bardet) et de nouveaux coureurs comme Greg (Van Avermaet), Ben (O'Connor) et Bob (Jungels) J'ai été présenté en décembre comme l'un des leaders de l'équipe et pendant six mois je n'ai quasiment rien fait. »

Cosnefroy : "Quand Julian gagne un course, je regarde comme il le fait"

En raison de cette blessure, le natif de Cherbourg n’a pas pu défendre ses chances comme il le souhaitait sur les classiques ardennaises, mais il espère bien prendre sa revanche en 2022. « Gagner une classique ardennaise, ce serait un rêve. C'est vraiment le grand objectif de ma carrière. Je ne sais pas si cela arrivera, mais je vais travailler dur pour cela. » Et il va notamment travailler dur en prenant pour exemple son illustre compatriote, double champion du monde, Julian Alaphilippe, pour lequel il a beaucoup de respect. « Julian est à peu près le meilleur coureur du monde dans son profil. Il m'inspire vraiment. Quand il gagne une course, je regarde comment il le fait, comment il prend le dessus sur ses rivaux. Je m'entends très bien avec lui. C'est un grand coureur. Il est très généreux mais il a cette malice. Il joue beaucoup, il montre beaucoup de personnalité, et j'aime ça. L'année prochaine, Julian et moi jouerons beaucoup de mêmes matchs. Je l'ai battu et j'espère pouvoir recommencer. » Le match est lancé !