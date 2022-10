AG2R Citroën : Un nouveau bail d'un an pour Sarreau

Marc Sarreau - 2️⃣0️⃣2️⃣3⃣ 🖋️

« L’un des meilleurs sprinteurs du peloton »

L'équipe AG2R-Citroën verrouille Marc Sarreau. Le sprinteur de 29 ans a prolongé d'un an ce samedi son contrat avec la formation tricolore. Il est désormais lié à l’équipe de Vincent Lavenu jusqu’en 2023. « Je suis très heureux de prolonger pour une saison supplémentaire, s'est réjoui l’intéressé pour le site officiel de son employeur. A la fin de 2022, j'ai retrouvé la confiance de l'équipe et le goût de la victoire. » Il faut dire que Marc Sarreau a marqué les esprits au mois d’août en signant un triplé sur le Tour de Poitou-Charentes. Des prestations remarquées qui auront certainement eu un impact sur cette prolongation. « Cela a fait du bien à tout le monde, poursuit-il avant de se lancer sur le Tour de Vendée ce dimanche et Paris-Bourges jeudi 6 octobre. Il me reste deux opportunités de gagner cette saison puis je me projetterai sur 2023 avec l'envie de continuer sur cette lancée et de remporter d'autres belles victoires avec l'équipe AG2R-Citroën. »Déjà vainqueur de Cholet-Pays de la Loire en mars, l’homme aux trois participations à un Grand Tour est celui qui ramené le plus de victoires (4) à son équipe depuis le début de l’exercice, devant Ben O’Connor ou encore Bob Jungels. « Marc Sarreau s'est battu pour surmonter les moments difficiles et ses quatre victoires cette saison, ainsi que ses nombreuses places sur le podium prouvent qu'il est l'un des meilleurs sprinteurs du peloton. Nous sommes heureux de le garder dans notre équipe », appuie Vincent Lavenu. Des louanges qui ne peuvent qu'être appréciées par l'ancien de la Groupama-FDJ, qui n'avait plus couru depuis six mois avant l'entame de sa saison en février.