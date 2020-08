AG2R-Citroën dans le peloton jusqu'en 2025

L’équipe AG2R-Citroën n’est pas encore arrivée dans le peloton en tant que telle, mais on sait déjà qu’elle y restera jusqu’à la fin de l’année 2025 ! L’annonce a été faite ce vendredi, à la veille du Grand Départ du Tour de France à Nice. On savait depuis le 30 juillet que l’équipe AG2R-La Mondiale deviendrait AG2R-Citroën à partir du 1er janvier 2021, mais on sait désormais que ce sera pour une longue durée. « À partir de 2021, l’équipe disposera d’un budget de 23 millions d’euros consacré à son nouveau projet sportif. L’accompagnement des coureurs sera renforcé, ainsi que leur formation ou encore leur reconversion. L’accent sera aussi mis sur le pilotage de la performance et les dimensions technologiques. Pour répondre à des ambitions sportives de très haut niveau, Oliver Naesen, Benoît Cosnefroy, Greg Van Avermaet et Bob Jungels formeront le noyau dur d’une équipe ayant pour objectif de se hisser parmi les meilleures du peloton particulièrement dans les classiques. Nous poursuivrons notre stratégie de recrutement à partir de 2022 », fait savoir l’équipe dirigée par Vincent Lavenu.

Lavenu présent dans les pelotons depuis 1994

« Nous sommes fiers de débuter l’écriture d’un nouveau chapitre de l’histoire de notre équipe intitulé AG2R Citroën Team. Nous avons travaillé main dans la main avec notre partenaire titre AG2R-La Mondiale pour trouver un co-partenaire d’excellence. Citroën s’est révélé être le coéquipier idéal pour la montée en puissance de l’équipe. Nous avons hâte de débuter cette collaboration riche en partage », s’est réjoui Vincent Lavenu, présent dans le peloton depuis 1994, avec Chazal, Casino puis AG2R. « AG2R-La Mondiale est très heureux de prolonger jusqu’en 2025 son engagement avec l’équipe cycliste dirigée par Vincent Lavenu. Nous sommes fiers que Citroën, marque iconique et populaire, nous rejoigne pour partager les émotions que nous vivons avec l’équipe depuis plus de 20 ans. Nous sommes animés par les mêmes valeurs humaines, de performance et d’audace, et nous avons hâte d’écrire ensemble de nouvelles pages de cette belle histoire », a déclaré de son côté André Renaudin, le directeur général d’AG2R-La Mondiale. Reste désormais à savoir si la réorganisation de l’équipe française des courses à étapes vers les classiques (départ de Bardet et Latour, arrivée de Van Avermaet et Jungels notamment) va fonctionner.