AG2R-Citröen : Berthet est déjà là

"Si on m'avait dit ça, je ne l'aurais pas cru"



Nouvelle recrue / New rider

Clément Berthet rejoint l'équipe avec effet immédiat.



Clément Berthet joins the team with immediate effect.



Berthet est déjà là !Pourtant, le 9 août prochain, c'est bien avec son nouveau maillot sur le dos que le Jurassien s'alignera au départ du Tour de Pologne (9 au 15 août). Les difficultés financières de l'équipe Delko, qui pourrait être contrainte de mettre la clé sous la porte, conjuguées au très bon début de saison de Berthet, qui avait notamment terminé à la 17eme place de la course en ligne des derniers Championnats de France sur route, à Epinal, et à la 14eme du contre-la-montre, ont précipité l'arrivée du jeune coureur, qui rejoint finalement tout de suite l'Australien Ben O'Connor, le quatrième du dernier Tour de France, et ses coéquipiers.Une première année étonnante néanmoins de la part de l'ancien pensionnaire du club d'Ornans, du temps de ses années chez les amateurs.L'intéressé peine d'ailleurs à réaliser ce qui lui arrive. "Si on m'avait dit en début d’année que je me retrouverais dans une équipe WorldTeams d’autant plus chez AG2R-Citroën, je ne l’aurais pas cru. C’est une équipe mythique, un grand nom du peloton, je suis vraiment très heureux. Je suis reconnaissant à l’équipe Delko de m’avoir donné ma chance et d’avoir permis que je rejoigne AG2R-Citroën en cours de saison. Je suis issu du VTT et c’est ma première année professionnelle sur la route", avoue Berthet, décrit par son nouveau manager comme un "grimpeur-rouleur très polyvalent. "Je me considère comme un grimpeur qui a du punch. J’aime également l’exercice du contre-la-montre", rectifie sur le site officiel de sa nouvelle équipe le coureur arrivé 13eme du Mont Ventoux Dénivelé Challenge mais également de la Route d'Occitanie pour sa première saison sur route. "Je vais pouvoir m’appuyer sur des coureurs et un staff très expérimentés, ça va me permettre de grandir vite. J’ai hâte de porter mes nouvelles couleurs", ajoute le nouvel élément de l'équipe AG2R-Citroën, qui peut elle aussi se frotter les mains.