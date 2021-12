Afrique : Le coureur de l'année est une nouvelle fois Biniam Girmay

History maker @GrmayeBiniam 🇪🇷 is 2021 African Cyclist of the Year 🏆

Congratulations on a wonderful season, and to his teammate @LouisMeintjes who was also nominated 👏



📸 @cyclingmedia_ag pic.twitter.com/q0boFYzvnW



— Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) December 14, 2021

Girmay très prometteur pour Hinault

Biniam Girmay est parvenu à confirmer. Elu cycliste africain de l’année en 2020, l’Erythréen a récidivé cette année à l’issue d’un vote organisé par les organisateurs de la Tropicale Amissa-Bongo. Un jury de 25 personnes présidé par l’ancien quintuple vainqueur du Tour de France Bernard Hinault a décidé de saluer la saison du coureur qui a démarré l’année sous les couleurs de la formation française Delko avant de rejoindre l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, avec laquelle il est engagé jusqu’en 2024. Déjà en vue sur le Tour de Pologne, Biniam Girmay a su se jouer de Thibaut Pinot ou encore Nairo Quintana sur la Classic Grand Besançon Doubs mais le grand temps fort de sa saison restera sa médaille lors des championnats du monde. Dans les rues de Louvain, le natif d’Asmara est devenu le premier coureur noir africain à remporter une médaille.En effet, si l’Italien Filippo Baroncini a remporté en solitaire le maillot arc-en-ciel au terme de la course réservée aux moins de 23 ans, Biniam Girmay est allé chercher une très belle médaille d’argent. L’Erythréen a également pris la cinquième place lors de La Route Adélie de Vitré et du Tour du Piémont. « Cette année, Biniam Girmay a une nouvelle fois confirmé qu’il est le coureur africain le plus prometteur. Sa performance lors des championnats du monde n’est pas arrivée par accident, a déclaré Bernard Hinault à la suite de l’annonce du résultat. Les meilleurs coureurs de sa génération étaient au rendez-vous à Louvain et il a pris la deuxième place. Un résultat fantastique. Cette reconnaissance est bien méritée. » Biniam Girmay est le deuxième coureur à remporter ce prix pour la deuxième fois après le Sud-Africain Louis Meintjes, son coéquipier chez Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, en 2013 et 2017.