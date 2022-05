4 Jours de Dunkerque (E3) : Gilbert s'impose en force, de Kleijn récupère le maillot de leader

VICTOIRE DE PHILIPPE GILBERT!!! #4JDD

Gilbert renaît, Tesson perd tout

CYCLISME - UCI PRO SERIES / 4 JOURS DE DUNKERQUE

3eme étape - Péronne-Mont-Saint-Eloi (170,1km) - Jeudi 5 mai 2022

Classement général après 3 étapes (sur 6)

Philippe Gilbert l’avait cochée sur son calendrier. Conclue par une montée de 600 mètres avec des pointes à plus de 10%, la 3eme étape des 4 Jours de Dunkerque a vu le vétéran belge démontrer sa puissance pour lever les bras en vainqueur quand Jason Tesson a sans doute tout perdu. Une étape de 170,1km au départ de Péronne qui a connu un scenario somme toute classique. Après plusieurs tentatives d’échappée, Samuel Leroux et Alex Colman sont parvenus à se sortir du peloton. Un duo qui a ensuite vu Kevin Besson faire la jonction au terme d’un peu plus de dix kilomètres de chasse. Cette échappée a alors pu se développer mais les principales équipes engagées sur cette épreuve ne lui ont pas laissé plus de cinq minutes d’avance. A l’orée des 50 derniers kilomètres, alors que le parcours proposait des chemins de terre, l’équipe Alpecin-Fenix a décidé de prendre la course à son compte et le trio de tête a perdu du terrain. Porteur du maillot rose de leader après son succès ce mercredi lors de la 2eme étape, Jason Tesson a vécu une mésaventure à 35 kilomètres de l’arrivée. Victime d’une crevaison dans un chemin de terre, il a perdu le contrôle de son vélo et est allé au sol.Reparti à bonne distance du peloton, le coureur de l’équipe St Michel-Auber 93 a pu reprendre place dans le peloton en l’espace d’une dizaine de kilomètres grâce à ses coéquipiers. Un retour dont les conditions n’ont pas été sans conséquences après l’arrivée. Aux avant-postes, alors que l’échappée a longtemps tenu avec une minute d’avance, plusieurs escarmouches ont secoué le peloton et c’est à un peu moins de sept kilomètres de la ligne d’arrivée que l’escapade du trio a pris fin. Il s’est alors agit de prendre place en vue de la montée finale. Si Lorrenzo Manzin a lancé très tôt le sprint pour Chris Lawless, Philippe Gilbert a accéléré quand bon lui a semblé et le coureur de l’équipe Lotto-Soudal est allé chercher une victoire d’étape tout en aisance. Revenu de loin, Jason Tesson a passé la ligne d’arrivée en deuxième position devant Julien Simon au prix d’un bel effort. Toutefois, pour avoir trop utilisé le sillage de sa voiture pour revenir dans le peloton, le coureur de l’équipe St Miche-Auber 93 a été pénalisé de 40 secondes et cède le maillot de leader à Arvid de Kleijn, classé dans le même temps que Philippe Gilbert et avec une seconde d’avance sur Samuel Leroux.Jason Tesson (FRA/St Michel-Auber 93) mtJulien Simon (FRA/TotalEnergies) mtPierre Barbier (FRA/B&B Hotels-KTM) mtHugo Hofstetter (FRA/Arkéa-Samsic) mtPhilippe Gilbert (BEL/Lotto-Soudal) mtSamuel Leroux (FRA/Go Sport-Roubaix Lille Métropole) à 1’’Gerben Thijssen (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 4’’- Evaldas Siskevicius (LIT/Go Sport-Roubaix Lille Métropole) à 4’’