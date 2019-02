Le premier des trois Clasicos prévus en un mois sur beIN SPORTS a livré son verdict ce mercredi soir. Un verdict qui a le mérite de ne condamner aucune des deux équipes avant la demi-finale retour de la Coupe du Roi programmée le 27 février prochain. Ascendant domestique oblige néanmoins, le Real Madrid semble avoir marqué plus de points à l’issue de ce premier acte joué au Camp Nou et conclu sur un score de parité (1-1). Dans trois semaines, c’est à Santiago-Bernabeu et avec la balle dans leur camp que les hommes de Santiago Solari recevront ceux d’Ernesto Valverde.



Dans ce match aller, ce sont eux également qui ont frappé les premiers, très vite, par l’intermédiaire notamment d’un Benzema inspiré et passeur décisif pour un Vazquez qui a su se fendre du geste juste face à Ter Stegen (0-1, 6e). Ainsi cueilli à froid et longtemps privé de son maître à jouer, Messi, laissé sur le banc au coup d’envoi car touché à une cuisse quatre jours plus tôt face à Valence en Liga, le Barça a peiné à répliquer. Ce malgré toute la bonne volonté des Malcom, Suarez et Coutinho aux avant-postes.



Peu avant l’heure de jeu toutefois, le onze blaugrana a fini par trouver la faille à son tour. Dans la foulée d’un joli sauvetage de Ramos sur sa ligne après une tentative excentrée de Suarez, Malcom, idéalement placé à la retombée du ballon, a pris sa chance et fait trembler les filets avec l’aide bien fortuite de Carvajal (1-1, 57e). L’entrée en jeu du chef d’orchestre catalan six minutes plus tard n’a rien changé à la donne. Apparu un brin diminué, Messi a su enflammer le public du Camp Nou, pas les débats. Et les deux équipes de se quitter logiquement dos à dos. Rendez-vous dans trois semaines à Madrid.