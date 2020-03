Un nouvel exploit pour Mirandes ?

"Personne ne nous l’enlèvera"

Il ne veut surtout pas rater ça. Prêté par la Real Sociedad à Mirandes lors du dernier mercato hivernal, Modibo Sagnan doit retrouver le club basque mercredi soir en demi-finale retour de la Coupe du Roi (aller 1-2). Un jeune défenseur tricolore (20 ans), formé à Lens, qui a fait très peur aux supporters de l’actuel douzième du deuxième échelon espagnol, dimanche dernier lors du match nul contre Gérone (1-1).Car après un choc avec un attaquant adverse, il a été contraint de céder sa place peu après l’heure de jeu et de quitter le terrain en boitant. Forcément inquiétant pour une équipe qui ne dispose pas de beaucoup de solutions derrière. Mais heureusement, le Francilien devrait pouvoir tenir sa place et disputer l’. Et qui se met à rêver d’un triomphe en Coupe…Pour cela, il va déjà falloir renverser la Real Sociedad, tombeur du Real Madrid au tour précédent et qui reste sur cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues. Mais la formation de Castille-et-Leon a des arguments à faire valoir. Comme le fait d’évoluer dans. Et où le Celta Vigo, Séville et Villarreal ont déjà été battus lors de ce formidable parcours en Coupe du Roi, dont la nouvelle version, avec des matchs secs sauf dans le dernier carré, profite pleinement à Mirandes et aux autres clubs des divisions inférieures.Mirandes compte aussi dans ses rangs(6 buts), et le plus jeune entraîneur de deuxième division, Andoni Iraola (37 ans). L’ancien défenseur international espagnol (7 sélections) espère que le match durera, et ira jusqu’à des prolongations qui lui ont plutôt bien réussi jusque-là. Même s'"il est plus facile de surprendre une équipe de Liga en seizièmes qu’en demi-finale, a-t-il reconnu en conférence de presse. Mais nous y croyons toujours. Et ce que nous avons réussi à faire, personne ne nous l’enlèvera."