Le Real Madrid ne compte pas laisser passer. Ainsi, ces dernières heures, Vinicius Jr, l'attaquant brésilien de la Maison Blanche a été victime de racisme de la part de certains supporters de l'Atletico de Madrid. Tandis que les deux rivaux vont s'affronter pour un bouillant derby ce soir au Santiago-Bernabeu, comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, le match s'annonce chaud après les actes de certains supporters des Colchoneros. Des banderoles à l'encontre de Vinicius Jr ont été déployées et une poupée à l'effigie du Brésilien a même été pendue. Forcément, la Fédération espagnole de football et la Liga se sont indignées mais le Real a aussi pris la parole dans un communiqué dévoilé cette après-midi et les mots sont forts.

Le Real Madrid est en colère

" Le Real Madrid CF tient à remercier le soutien et les expressions d’affection reçus après l’acte malheureux et dégoûtant de racisme, de xénophobie et de haine contre notre joueur Vinicius. Nous exprimons notre plus ferme condamnation des événements qui violent les droits fondamentaux et la dignité des personnes, et qui n’ont rien à voir avec les valeurs que représentent le football et le sport. Ces attaques comme celles que subit actuellement notre joueur, ou celles que tout athlète peut subir, ne peuvent pas avoir leur place dans une société comme la nôtre. Le Real Madrid est convaincu que toutes les responsabilités de ceux qui ont participé à un acte aussi ignoble seront purgées", a écrit le club madrilène pour condamner les actes des supporters de l'Atletico. Pas de doute, le match sera très chaud ce soir...