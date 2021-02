Cela n'arrive pas souvent, mais face à la vague de blessures qui touche la défense du FC Barcelone, Samuel Umtiti et Clément Lenglet pourraient être titularisés ce mercredi en demi-finale de Coupe du Roi face au Séville FC. Si Ronald Koeman n'est pas enclin à opter pour ce choix, il pourrait cette fois y être forcé.



Déjà privé de Gérard Piqué depuis le mois de novembre dernier, le Barça a enregistré ce dimanche la blessure de Ronald Araujo, victime d'une entorse à la cheville lors de la victoire des Blaugrana sur la pelouse du Betis (2-3). Selon le Mundo Deportivo, l'entraîneur catalan, Ronald Koeman, devrait donc aligner Samuel Umtiti et son compère Clément Lenglet pour former la défense central du Barça face à Séville.

Cascade de blessés



Selon le média, Koeman "n'aime pas faire jouer les deux centraux ensemble" mais face à la réalité de la situation, le Néerlandais devrait se résoudre à opter pour cette option. Toujours du côté de la défense, Sergio Roberto est lui aussi blessé et le jeune Oscar Mingueza devrait de nouveau le suppléer dans le couloir droit. Pour le reste, Ronald Koeman devra une fois de plus faire sans Sergino Dest, Martin Braithwaite, Philippe Coutinho, Ansu Fati ou encore Miralem Pjanic, tous à l'infirmerie.