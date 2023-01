C'est une soirée que le Real Madrid et la Juventus de Turin n'oublieront pas car ils ont réussi à se qualifier respectivement pour les quarts de finale de la Coupe du Roi et les quarts de finale de la Coupe d'Italie mais que ce fut dur pour chacun. Ainsi, les deux géants européens ont eu toutes les peines du monde pour gagner leur match. Les Merengue étaient opposés à Villarreal, tandis que la Juventus de Turin devait faire face à Monza. Pour les hommes de Carlo Ancelotti, la qualification a été obtenue après un succès 3 buts à 2 et alors que le Sous-Marin Jaune a mené de deux buts à la pause. Etienne Capoue avait inscrit l'ouverture du score dès la 4e minute d'un superbe bijou, avant que Chukwueze n'offre le but du break à Villarreal. Mais finalement, les locaux se sont effondrés en seconde période avec un Real Madrid revigoré. Les buts de Vinicius, Militao et Ceballos ont permis au champion d'Europe en titre de continuer sa route en Coupe du Roi et de filer vers les quarts de finale.

La Juventus de Turin s'en sort aussi

Concernant le 8e de finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus de Turin et Monza, le match a été tout aussi difficile pour les hommes de Massimiliano Allegri. Les joueurs de la Vieille Dame ont ouvert le score par l'intermédiaire de Kean dès la 8e minute mais Monza a réussi à revenir à égalité à la 25e minute de jeu suite à un but de Valoti. La Juventus pensait bien aller en prolongation mais Chiesa a finalement surgi à la 78e minute pour offrir la qualification à son équipe et ainsi composter le billet de la Juve vers les quarts de finale. Cette soirée aura été chaude pour le Real et pour la Juventus mais elle se termine bien et chaque équipe va pouvoir maintenant se tourner vers le championnat avec des matchs au programme ce week-end, dont un choc face à l'Atalanta de Bergame pour la Vieille Dame.