Coupe du Roi : Xavi déplore le manque de maturité de son équipe

Face à un Real Madrid des grands soirs, le FC Barcelone a vécu une humiliation mercredi soir. Opposé à son rival madrilène pour le compte de la demi-finale retour de la Coupe du Roi, les Blaugranas ont été balayés sur leur pelouse (0-4). Une défaite cinglante pour le leader de la Liga. Après la rencontre, Xavi a pointé du doigt le manque de maturité de son groupe.

"Nous avons besoin de plus de maturité"

“Nous n'avons pas capitulé. Je crois que nous avons été en quelque sorte désorganisés. C'est vrai que le deuxième but a été difficile à encaisser, il nous empêche de revenir dans le match et nous avons perdu le fil. Nous avons besoin de plus de maturité, nous avons de très jeunes joueurs, pour savoir comment mieux rivaliser. Le Real Madrid a été meilleur en deuxième mi-temps, et il a également été efficace dans cette deuxième mi-temps. Si nous avions pris l'avantage, l'histoire aurait été différente” regrette le technicien catalan.