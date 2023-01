Un solide Barça qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi. Voilà ce qu'il s'est passé ce jeudi soir pour les hommes de Xavi. De retour au pays, quatre jours après leur succès lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite face au Real Madrid (3-1), les Catalans étaient opposés à Ceuta, pensionnaire de troisième division, lors des 8es de finale de la Copa del Rey. Et au terme des 90 minutes, les partenaires de Robert Lewandowski l'ont emporté 5 buts à 0 avec notamment un doublé du Polonais, mais également des buts de Raphinha, Fati et Kessié. Ce dernier a été monstrueux pendant le match avec son but mais également deux passes décisives.

Le Barça qualifié avec facilité

Les joueurs de Xavi ont connu un match des plus tranquilles face à une équipe de Ceuta incapable de faire trembler les Catalans. Tandis que Gavi était bien sûr aligné au milieu de terrain, quatre jours après sa masterclass face aux Merengue, il a été plus discret ce soir mais le Barça a su gérer grâce à d'autres joueurs et notamment un Kessié en grande forme. Xavi a pu reposer certains joueurs, notamment Gavi, sorti à la mi-temps. Lewandowski, de son côté, a encore marqué avec deux buts dont un où il a profité d'une erreur de la défense de Ceuta. Les Barcelonais seront donc bien au rendez-vous des quarts de finale et ils vont désormais se concentrer sur la réception de Getafe dimanche soir en Liga. Le Barça est actuellement leader du championnat avec trois points d'avance sur le Real Madrid et devra gagner pour conserver son trône.