Coupe du Roi : le FC Barcelone prend une option sur la qualification en finale

Ce jeudi soir, le Real Madrid recevait le FC Barcelone pour le compte des demi-finales aller de la Coupe du Roi. Les Catalans se sont imposés 1-0 grâce à une solidité défensive impressionnante.

Kessié a libéré le Barça

Le début du Clasico était très intense, notamment grâce à un Real Madrid très percutant. Dès les premières secondes, Luka Modric s'est présenté devant ter Stegen mais n'a pas réussi à ajuster son tir. Ensuite, la rencontre s'est déroulée presque comme un attaque défense. Les Madrilènes étaient très percutants mais ont buté encore et toujours sur la très solide défense blaugrana. C'est en contre-attaque que les Catalans ont réussi à ouvrir le score. Après une perte de balle du jeune Eduardo Camavinga, Franck Kessié en a profité pour percuter dans le camp madrilène. L'ancien milieu de terrain du Milan AC a eu la chance de profiter d'un contre favorable et a propulsé le ballon au fond des filets afin d'ouvrir le score. Au retour des vestiaires, les joueurs de Xavi se sont regroupés dans leurs trente derniers mètres. Neuf joueurs de champ dans leurs derniers mètres en phase défensive. Très peu présents en contre, les Barcelonais ont réussi leur coup en tenant le score de parité. Franck Kessié était tout de même tout proche de doubler la mise mais Ansu Fati a malencontreusement enlevé le ballon de sa trajectoire vers le but.

Les deux équipes se livreront une nouvelle bataille lors du match retour dans un mois au Camp Nou. Les Barcelonais auront un but d'avance pour se qualifier en finale.