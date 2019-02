Coupe du Roi : Carles Aleñá, la dernière trouvaille !

Usine à talents, La Masia a livré son dernier produit : Carles Aleñá. Pas, ou peu, encore connu du grand public, ce milieu gaucher de 20 ans est la dernière trouvaille d’Ernesto Valverde. Une réussite qui tombe à pic à l’heure où le manque de confiance accordée aux joueurs de La Masia commence à faire grincer chez les Culés. Face au Real Madrid ce soir en demi-finales de la Coupe du Roi, le natif de Mataro aura très certainement l’occasion de se faire connaître un peu plus. « C’est un bon joueur sur ce qu’il a montré, nous explique notre expert du football espagnol, Benjamin Da Silva. Il est technique, gaucher et une belle frappe de balle. C’est un bon relais au milieu de terrain, en plus d’être un très bon dribbleur et habile dans les petits espaces. » Carles Aleñá a donc tout de l’ADN du Barça et semble parfaitement s’intégrer au sein du collectif blaugrana.

Blessé cet été au biceps fémoral et opéré, Aleñá a connu un été de mauvais augure. La Coupe du Roi et son match face à la Cultural Leonesa vont tout chambouler. Le monde du football découvre un joueur extrêmement talentueux capable de donner un plus à son équipe. Bis repetita face à Villarreal en décembre en Liga où son entente avec Lionel Messi a fait beaucoup parler. « Il a une forme d’insouciance ou de bonne légèreté, enchaîne Benjamin Da Silva. A chaque fois que je l’ai vu, je l’ai trouvé assez affirmé car il ne se cache pas sur le terrain, toujours en train de demander le ballon. » Suffisant pour le comparer aux légendes passées par le club ? « Le problème pour lui aujourd’hui est la concurrence au milieu : Rakitic, Arthur, Vidal, Rafinha. Il aura donc peu de temps de jeu, poursuit Da Silva Comme il est issu de La Masia, je pense qu’il ne faut pas le comparer à Xavi ou Iniesta pour autant, mais plutôt le laisser s’affirmer avec son style et avec du temps. »

Lors du dernier match face à Valence en Liga, l’intéressé s’est montré à son avantage, débutant même la rencontre dans la peau du titulaire. Les internautes de Marca ne se sont pas trompés en l’élisant deuxième meilleur homme du match derrière Lionel Messi. Le quotidien espagnol écrit que « le joueur de La Masia a assuré le lien avec les attaquants permettant aux Catalans de garder la mainmise dans l’entrejeu. » Alors, Aleñá futur crack ou simple feu de paille ? Da Silva répond : « C’est un joueur d’avenir car c’est un excellent footballeur qui a tout pour réussir en Liga. Mais la question qui se pose : va-t-il s’imposer au Barça ou va-t-il devenir un élément fort de clubs type Séville, Valence… ? » Elément de réponse dès ce soir en exclusivité à 21h sur beIN SPORTS 1.