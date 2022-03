Kheira Hamraoui doit-elle s’inquiéter ? La liste dévoilée jeudi par Corinne Diacre ne constitue pas un signe franchement positif pour la joueuse du Paris Saint-Germain. A quatre mois du début de l’Euro (6 au 31 juillet), on peut se demander si la sélectionneuse de l’équipe de France n'a pas condamné Hamraoui dans le tournoi continental.

La patronne des Bleues a justifié son choix et ce n’est pas forcément très rassurant. Si elle n’a pas retenu Hamraoui, ce n’est pas à cause de la sortie de cette dernière sur blessure mercredi soir lors de PSG-Bayern Munich (2-2), quart de finale retour de la Ligue des champions.



"Son absence n’est pas liée à ça, a déclaré Diacre en conférence de presse, citée par la FFF. J’ai tout simplement voulu revoir Ella Palis sur ce dernier rassemblement avant la préparation de l’Euro." Après la terrible agression qu’elle a subie en novembre dernier, Kheira Hamraoui avait connu le bonheur d’un retour sous le maillot tricolore. L’ancienne milieu du FC Barcelone était de la partie lors des trois rencontres disputées en février dernier. Les 23 Bleues appelées ce 31 mars disputeront deux rencontres de qualifications pour la Coupe du Monde 2023, au pays de Galles puis contre la Slovénie les 8 et 12 avril,