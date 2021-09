Il s'en sera fallu de peu. De très peu même, pour que les Bleues ne laissent échapper deux points dans leur campagne de qualification pour la Coupe du monde 2023. Opposées ce mardi à la Slovénie, les filles de Corinne Diacre ont été malmenées par leurs adversaires et n'ont dû leur salut qu'au but salvateur d'Amel Majri, inscrit à la 94e minute (2-3). Fortes de ce deuxième succès en deux rencontres, les Françaises occupent la tête du groupe I, pour le plus grand bonheur de leur sélectionneuse.



Interrogée juste après la rencontre, Corinne Diacre s'est montrée très enthousiaste sur l'ambiance et la volonté de son groupe : « Peut-être qu'avant il y avait moi d'un côté et les joueuses de l'autre. Aujourd'hui on avance ensemble dans la même direction. » Dans des propos rapportés par L’Équipe, la tacticienne a conclu ainsi : « Cela valide la bonne ambiance de la semaine. Très sincèrement, ce qu'elles sont allées chercher dans les arrêts de jeu, ça valide quelque chose. »



L'équipe de France devra donc profiter de cette spirale positive décrite par sa sélectionneuse, et elle en aura l'occasion lors des deux prochaines rencontres de ces qualifications, prévues face à l'Estonie (le 22 octobre) et au Kazakhstan (le 26 octobre).