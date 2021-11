CM 2023 : Les Bleues dominent le pays de Galles et font carton plein

L’ accélération foudroyante de Cascarino et l’offrande pour Diani

Katoto muette, le missile de Bacha

Les filles de Corinne Diacre ont bien terminé l’année. Seulement battues par les Etats-Unis (champions du Monde) le 13 avril (0-2), elles ont conclu 2021 par un succès face au pays de Galles, lundi soir à Guingamp. Après avoir pris le meilleur très facilement contre l’Estonie (11-0) puis corrigé deux fois le Kazakhstan (5-0, 6-0), l’équipe de France féminine s’est imposée sur une plus courte marge contre les Galloises (2-0).Il faut évidemment dire que le pays de Galles représentait une tout autre adversité que les précédentes opposantes estoniennes et kazakhstanaises. De quoi bien se jauger dans ces qualifications à la Coupe du Monde 2023 et défier une équipe au niveau proche de ceux des futures adversaires à l’Euro en Angleterre l’an prochain (du 6 au 31 juillet). Positionnées deux points derrière les Bleues, les Galloises (pas qualifiées pour le Championnat d’Europe) étaient invaincues au coup d’envoi avec 4 succès et 1 nul (en Slovénie, 1-1) au compteur. Il fallait donc se méfier.Les Françaises étaient ainsi sur leurs gardes durant une première période peu emballante. Elles dominaient toutefois au Roudourou sans se montrer dangereuses. Katoto avait été contrée in extremis sur un tir du pied gauche (25eme) et c’était à peu près tout alors que la pause se rapprochait. Puis Cascarino a placé une accélération foudroyante sur le flanc droit, laissant toutes ses adversaires sur le carreau, à travers notamment grand pont du plus bel effet, pour pénétrer dans la surface de réparation et délivrer une offrande parfaite pour Diani. L’attaquante du Paris-SG la transformait face au but du pied gauche sans trembler (45eme+1).Peyraud-Magnin, la gardienne de la Juventus Turin, a ensuite sauvé les Françaises en se détendant superbement sur sa droite sur une reprise puissante de Fishlock (59eme) et permis de conserver le précieux résultat. Green a ensuite trouvé le petit filet (66eme) avant d’être expulsée quatre minutes plus tard pour deux cartons jaunes reçus (70eme). Auteure de 9 buts sur ses 5 dernières sélections, Katoto est cette fois restée muette, mais la France, malgré deux frayeurs et un poteau en fin de rencontre de Fishlock, a tout de même conclu une année marquée par des victoires sur l’Angleterre (3-1) et l’Allemagne (1-0) sur une note résolument positive. Bacha a fourni un peu plus d’ampleur au succès tricolore grâce à missile du pied gauche (90eme) et les Bleues l’ont emporté (2-0). La France n’est pas encore qualifiée pour le Mondial mais avec son carton plein (6 succès) et 5 longueurs d’avance en tête du groupe I sur le pays de Galles, elle commence à entrevoir nettement l’Australie et la Nouvelle-Zélande.Peyraud-Magnin - Périsset (Mbock, 81eme), De Almeida, Tounkara, Morroni - Toletti (Dali, 66eme), Bilbault, Geyoro - Diani (Bacha, 66eme), Katoto, Cascarino (Malard, 88eme).