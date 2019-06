C’est pour l’instant la seule petite ombre au tableau dans ce début de Coupe du monde pour l’équipe de France féminine. Face à la Norvège (2-1), mercredi soir à Nice, Wendie Renard a mis les Bleues en danger en inscrivant un but contre son camp assez improbable. Les filles de Corinne Diacre venaient d’ouvrir le score grâce à Valérie Gauvin (46e) quand la défenseuse de l’OL, qui avait inscrit un doublé de la tête cinq jours plus tôt contre la Corée du Sud, a égalisé en expédiant dans son propre but un centre de Guro Reiten alors qu’elle était complètement seule au second poteau (54e).

"Ça va vite. J’entends Amel (Majri) qui me parle mais avec le bruit, je ne sais pas ce qu’elle me dit. Après, je lui ai demandé et en fait, elle m’avait dit de laisser passer le ballon parce que j’étais seule. Je voulais juste le mettre en corner mais je le prends un peu du talon et ça rentre…, a expliqué sur TF1 la Lyonnaise, soulagée en voyant les Tricolores faire la différence sur un penalty transformé par Eugénie Le Sommer (72e). Ça nous a mis un coup derrière la tête mais j’ai continué à jouer, à garder le cap, même si ce n’est pas facile. Je peux remercier mes coéquipières et surtout Eugé."

Cette "grosse erreur", comme elle le reconnaît elle-même, ne fera pas cogiter très longtemps Wendie Renard, qui prend sa boulette avec le sourire et beaucoup de philosophie. "C’est aussi la beauté du football, ça te rappelle tous les jours, à chaque minute, qu’il faut garder les pieds sur terre… Je pense que je vais passer dans le zapping mais je m’en fous ! On a gagné et on continue notre petit bonhomme de chemin", a-t-elle ainsi conclu, "contente" de cette deuxième victoire qui qualifie presque les Françaises pour les huitièmes de finale de la compétition. C’est bien là l’essentiel.